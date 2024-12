Il regalo di Natale per gli angeli dei trapianti: due auto per il trasporto di midollo osseo

Firenze, 23 dicembre 2024 – Due nuove Hyundai Tucson a disposizione del Nucleo Operativo Protezione Civile per garantire i trasporti di midollo osseo dal donatore al paziente malato di leucemia in attesa di trapianto. Le auto sono state cedute in comodato dalla concessionaria LeaCar di Solaro (Milano), specializzata tra l’altro nel noleggio a lungo termine, e garantiranno trasporti con dotazioni di altissima affidabilità e tecnologie particolarmente importanti per le missioni del Nopc, ovvero la smart tech che garantisce la massima collettività per le comunicazioni con la Centrale Operativa diretta da Patrizia Pieraccini, il software over the air per la più completa dotazione di informazione sulla percorribilità delle strade e le condizioni del viaggio e sensori abbinati a dati cartografici per la guida in sicurezza anche sulle lunghe percorrenze e la scelta delle vie migliori per raggiungere la destinazione nei tempi più brevi e con la massima garanzia di successo della missione.

Proprio la sicurezza del viaggio ed il rispetto dei tempi per la consegna sono infatti i due must principali che caratterizzano l’attività del Nucleo operativo di protezione civile, che in 32 anni ha salvato oltre 14 mila vite occupandosi di consegnare il midollo osseo ai pazienti ammalati di leucemia in attesa di trapianto di cellule staminali in tutto il mondo, da Milano a Melbourne, da Buenos Aires a Tel Aviv, da Los Angeles a Varsavia.

“Parlare di dono oggi è sempre più inusuale, in una società sempre più lontana dai veri valori della vita, occorre riportare l'attenzione sull'uomo, persone come Massimo e i suoi volontari vanno supportate perché è un dovere di ognuno di noi aiutare e ridurre l'indifferenza che fa parte di questo mondo. Il dono della vita, niente di più prezioso, custodirlo e proteggerlo è qualcosa di estremamente meraviglioso. Sostenere questo progetto donando queste due vetture è per noi un onore, una briciola rispetto a chi ha deciso di dedicare la sua vita a missioni di aiuto, un gesto d'amore per stare più vicino al cuore delle persone” ha detto Laura Castelnovo, amministratrice delegata di Leacar.

Consegna in grande stile alla concessionaria, presenti Nilde Moretti, sindaca di Solaro, e la deputata Chiara Braga che hanno voluto suggellare con la loro presenza questo aiuto così importante, esprimendo soddisfazione perché questo dono arriva in un momento topico per i doni ed è anche un riconoscimento all’attività di questi volontari. “Sono piuttosto emozionato e anche molto soddisfatto per aver ricevuto questo dono, un po' perché il periodo è congeniale allo scambiarsi doni, e questi, come ha detto l’onorevole Chiara Braga, rappresentano anche un riconoscimento del nostro impegno trentennale, non avevamo prima d’ora ricevuto un dono così importante, e di fondamentale utilità. Profonda gratitudine e riconoscenza a Laura Castelnovo amministratrice di Leacar che ha fortemente voluto sostenere la nostra mission”, ha dichiarato Massimo Pieraccini.

Con questi due presupposti, sicurezza del viaggio e rispetto dei tempi, il Nopc presieduto da Massimo Pieraccini a tutt’oggi può andare orgoglioso di non avere mai fallito una missione e di avere sempre consegnato il prezioso dono della vita nei tempi giusti per consentire ai medici di effettuare nelle condizioni migliori il trapianto. Sicurezza e tempi sono legati ovviamente alla scelta e disponibilità del mezzo di trasporto che, da ora, si avvarrà delle due Tucson Hyundai.

La LeaCar, concessionaria Hyundai che lavora da tempo con successo in Lombardia, è azienda particolarmente apprezzata per la sua capacità di coniugare il proprio modello di business con un alto profilo di sensibilità sociale e di sostegno alle attività del terzo settore, come appunto il Nucleo Operativo di Firenze. La stretta attinenza tra le missioni del Nucleo e la tipologia di prodotto commercializzato dalla LeaCar e le caratteristiche dei veicoli messi a disposizione sono state le premesse ottimali per un matrimonio di grande soddisfazione sia per il Nopc che per la stessa concessionaria. Una delle due nuovissime Tucson subito operativa per le prima missione: accompagnare uno dei volontari a ritirare un prezioso dono rappresentato da un midollo osseo dall’Ospedale San Raffaele e poi all’aeroporto per riportare la speranza di vita in Spagna. Anche l’altra sarà presto operativa e sarà possibile incrociarle sulle strade italiane ed anche all’estero, dove gli oltre cento volontari del Nucleo, la gran parte italiani, ma anche francesi, spagnoli, americani, israeliani e inglesi, si metteranno alla guida per prelevare il prezioso dono della vita da un ospedale e consegnarlo ai medici, magari a migliaia di chilometri di distanza, pronti per il trapianto già alle prime luci dell’alba.