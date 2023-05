Don Milani in versi L’omaggio di Arnone

Salire su per l’erta del collenel dì che si schiude la lucetra rami frondosi oscillanti,dove s’ode un canto discretooltre l’invadente retoricasul prete del borgo rurale;salire:lo sguardo sinceroper l’orizzonte infinitooltre il qualunquismo imperante;salire su per l’erta del cuore di Cristovittorioso e sconfitto,trafitto ed amato,nell’inquieto equilibrio interiore.

Versi potenti quelli che don Vincenzo Arnone, rettore della chiesa di San Giovanni all’Autostrada, scrittore e poeta, ha voluto dedicare a don Lorenzo Milani nel centenario della nascita. "Ci sono luoghi che diventano simbolo di una Primavera dell’anima , oltre i drammi e le contraddizioni della vita. - dice don Vincenzo, nell’inviare a La Nazione la sua lirica - Disseminati qua e là per l’Italia, costituiscono una rete del pensiero e dello spirito, tra parole e scelte coraggiose. Barbiana è uno di questi luoghi. Qui visse e fu priore don Lorenzo Milani , nato cento anni fa il 27 maggio 1923 e morto il 26 giugno 1967. Amo pensare a Barbiana come a un luogo romitorio e agorà, dove si parla con Dio e con gli altri, nella pacificazione dell’anima". E domani mattina in questi luoghi, che nel 2017 hanno ospitato pellegrino sulla tomba del priore, Francesco, il Papa delle periferie, riceveranno l’omaggio civile del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "tra parole e scelte coraggiose", appunto, come sottolinea don Vincenzo.

Importante è salire in punta di piedi, con il rispetto che si deve a un sacrario. L’incontro con il capo dello Stato è il momento forte del primo appuntamento con le iniziative del Centenario. Dopo i saluti del sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa e del presidente della Regione, Eugenio Giani, interverranno Agostino Burberi, già allievo della scuola di Barbiana e presidente della Fondazione don Lorenzo Milani, Yasmine Laktaoui, giovane educatrice del doposcuola milaniano di Calenzano, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, presidente della Cei, e Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale per il Centenario. Alle 13 arriveranno i partecipanti alla Marcia di Barbiana e alle 14,30 il cardinale arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, presiederà la messa in suffragio di don Lorenzo, nel giorno del centenario della nascita.