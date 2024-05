Domenica tra musei statali e civici. Tutti a ingresso libero

Oggi torna l’appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Ma è anche la ’domenica metropolitana’ per cui tutti i residenti della Città Metropolitana avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei civici fiorentini e palazzo Medici Riccardi nonché di prendere parte alle numerose visite e attività sviluppate dal Comune, dalla Città Metropolitana e da Mus.E. Sono in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, e Mad - Murate Art District. Fra queste, sono in programma anche le visite condotte dai mediatori del progetto Amir. Anche per i bambini e per le loro famiglie sono previste diverse attività, fra cui il racconto animato ’Per fare una città ci vuole un fiore’, ’Vita di corte’ e ’Dipingere in fresco’ in Palazzo Vecchio, ’Intorno al Porcellino’ al Museo Bardini, ’Un nuovo canto per Orfeo’ in Palazzo Medici Riccardi e ’Stanze magiche’ al Museo Novecento.

Per quanto riguarda i luoghi della cultura statali, porte aperte alle Gallerie degli Uffizi, alla Galleria dell’Accademia, il museo archeologico nazionale e il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi. Si potranno visitare i tesori dei parchi storici e delle Ville medicee: da Villa il Ventaglio alla Petraia. Ma il capolavoro più atteso si trova nel giardino della Villa medicea di Castello, dove liberata dai ponteggi torna visibile la Grotta degli Animali appena restaurata con il suo scenografico serraglio scolpito con decine di animali in marmi policromi, le straordinarie vasche e gli intarsi di conchiglie e pietre multicolori che hanno recuperato l’incanto originario e soprattutto con gli antichi giochi d’acqua ripristinati e accesi.