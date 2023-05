Domenica la Deejay Ten, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 18 maggio 2023 - Domenica 21 maggio torna la Deejay Ten, la corsa non competitiva su due percorsi rispettivamente di 5 e 10 chilometri organizzata da Radio Deejay. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa è stata predisposta una serie di provvedimenti. I primi divieti di sosta scatteranno sabato mattina in via Roma; alle 20 si aggiungeranno i divieti di sosta in piazza Cavalleggeri, Corso Tintori (da piazza Cavalleggeri a via Magliabechi), lungarno delle Grazie, lungarno della Zecca Vecchia, via lungarno Pecori Giraldi, piazza Ferrucci (da lungarno Cellini a viale Michelangelo), piazza dei Frescobaldi e via degli Strozzi (fino alle 14 di domenica).

Passando alla domenica, da mezzanotte alle 12 saranno in vigore i divieti di sosta in via dei Bastioni (da viale Poggi a via del Monte alle Croci), via del Monte alle Croci (da via dei Bastioni a via dell’Erta Canina), via San Miniato, via di San Niccolò (da via San Miniato a via dell’Olmo), via dell’Olmo, via dei Renai (tra via dell’Olmo e piazza Demidoff), piazza Demidoff (tra via dei Renai e lungarno Serristori), lungarno Serristori (tra piazza Demidoff e piazza dei Mozzi), via Romana, via Maggio, lungarno Corsini, lungarno Vespucci, via Curtatone (da lungarno Vespucci e Borgo Ognissanti), via Montebello (tra via Curtatone e piazza d’Ognissanti), Borgo Ognissanti (tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni). Sempre domenica ma dalle 6 scatteranno ulteriori provvedimenti, ovvero: la chiusura di lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri e lungarno alle Grazie. Via di Tripoli diventerà quindi strada senza sfondo tra via delle Casine e piazza Cavalleggeri mentre tra via delle Casine e piazza Piave saranno in vigore divieti di sosta e senso unico Piave-Casine. Via dei Benci sarà revocata la corsia preferenziale e verrà istituito il senso unico con direzione Diaz/Tintori. Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 14. Previsto anche il divieto di transito in via dei Pepi (da via Ghibellina a piazza Santa Croce) e piazza Santa Croce (fino alle 16). Dalle ore 8 divieti di sosta ad esempio in Porta Romana e lungo i percorsi. Alle 8.45 è programmata la chiusura sui percorsi per l’avvio delle corse previsto alle 9. Divieto di transito anche sulle strade afferenti alle aree chiuse.

Niccolò Gramigni