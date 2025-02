2 febbraio, una domenica gratis nei musei di Firenze e della Toscana

Firenze, 2 febbraio 2025 - Oggi i musei statali della Toscana aprono gratuitamente al pubblico. L’iniziativa #DomenicalMuseo, promossa dal Ministero della Cultura, rinnova l’appuntamento con la cultura su tutto il territorio toscano. La prima domenica di ogni mese, i monumenti, i musei, le gallerie e i parchi statali offrono l’ingresso gratuito a tutti i visitatori, arricchendo la giornata con mostre temporanee, visite guidate e incontri tematici. Dal 2025 aderisce anche il Museo di San Marco di Firenze, aprendo le porte a capolavori del Beato Angelico e completando il suggestivo itinerario dei cenacoli cittadini.

Firenze

A Firenze sono visitabili gratuitamente Uffizi, Giardino di Boboli, Palazzo Pitti e Galleria dell’Accademia. Il Museo Archeologico Nazionale consente di ammirare la mostra “Visioni di miti e riti etruschi a Firenze”, a cura di Daniele Federico Maras, dove una sorprendente “pinacoteca” figurata, recuperata nel 2019 dalla Guardia di Finanza, racconta l’arte dell’antica città etrusca di Caere. In città e nelle aree limitrofe apriranno gratuitamente il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo, il Parco di Villa il Ventaglio, il Giardino della Villa medicea di Castello, la Villa medicea della Petraia e la Villa medicea di Cerreto Guidi, sede del Museo storico della Caccia e del Territorio.

Oggi, in occasione della Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze hanno anche la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento e Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine.

Arezzo

Nella Basilica di San Francesco, i visitatori potranno ammirare le celebri opere a partire dalle 13 e fino alle 17:30. Il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”, l’Anfiteatro Romano e il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna resteranno aperti per l’intera giornata, così come il Museo di Casa Vasari, che ospita la mostra “Il disegno fu lo imitare il più bello della natura”. Le esposizioni dedicate al Vasari sono state prorogate al 3 marzo 2025 per celebrare l’anniversario vasariano. Aperto anche il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere a Palazzo Taglieschi ad Anghiari.

Grosseto

L’Area archeologica di Roselle, appena fuori città, accoglierà i visitatori fino alle 17:15, mentre l’Area di Vetulonia resterà aperta fino alle 16:30. Il Museo archeologico nazionale e l’area archeologica di Cosa, a Orbetello, sono visitabili fino alle 16,30.

Livorno

Il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello è aperto dalle 10:30 alle 12:30. A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, si potranno visitare le residenze napoleoniche della Palazzina dei Mulini e di Villa San Martino, aperte in orario mattutino.

Lucca

A Villa Guinigi e a Palazzo Mansi le porte resteranno aperte dalle 9 alle 19:30, per un viaggio nell’arte dal Medioevo al XVIII secolo, con un’attenzione speciale per la pittura lucchese e gli arredi storici.

Pisa

Il Museo Nazionale di San Matteo accoglierà il pubblico fino alle 13:30, mentre la Certosa di Calci richiede prenotazione obbligatoria. Il Museo delle Navi Antiche di Pisa, allestito negli Arsenali Medicei, è visitabile nel pomeriggio, dalle 14 alle 19:30, offrendo un affascinante sguardo sul mondo navale di epoca romana.

Pistoia

Il Museo Nazionale di Casa Giusti, a Monsummano Terme, propone visite accompagnate la mattina fino alle 13:30 e il pomeriggio fino alle 17:30, mettendo in luce la storia del poeta e patriota Giuseppe Giusti.

Prato

La Villa medicea di Poggio a Caiano e il Museo della Natura Morta, con il loro magnifico parco, resteranno aperti per gran parte della giornata. Tuttavia, l’accesso agli appartamenti monumentali e alla visita guidata nella Villa richiede la prenotazione obbligatoria. Nell’Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti, si ripercorrono le vicende dell’antica Etruria in orario continuato.

Siena

Il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi consente l’accesso fino alle 13:50, con un ultimo ingresso alle 13:20, offrendo uno spaccato sul passato etrusco della zona

Maurizio Costanzo