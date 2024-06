Domani sera Gazebo canta al Central Club

Ben dodici milioni di dischi venduti, una fama che resiste al passare del tempo e un appuntamento con il pubblico fiorentino: domani sera è Gazebo il secondo ospite delle serate-evento di Radio Stella al Central Club di Firenze. Idolo dell’italo-disco anni ’80, Gazebo proporrà un live dedicato ai suoi grandi successi.

Oltre 40 anni sono passati dall’uscita di "I Like Chopin", brano che segnò il debutto di Gazebo, conquistando pubblico e discoteche di mezzo mondo.

Un exploit stratosferico, seguito a breve da "Lunatic", "Masterpiece" e altri capisaldi della discografia di Paul Mazzolini, questo il nome dell’artista. Niente amarcord però. Gazebo è tutt’oggi attivissimo, soprattutto sul fronte live. Per non dire dell’adorante fanbase - alcuni singoli sono diventati veri oggetti di culto - in gran parte oltreconfine, delle numerose ristampe dei suoi dischi.

Dalle ore 20, per chi lo desidera, c’è la cena a buffet e la consolle è affidata alle più amate voci Radio Stella, pronte a farci ballare con grandi successi dell’epopea 70/80/90/00.

Sempre le serate evento di Radio Stella al Central Club, in arrivo nelle prossime settimane Tracy Spencer, Corona, Ice Mc e i Rockets.