Domani sera alle 21.30

Domani sera (ore 21,30, ingresso libero) sul Sagrato della Basilica di Santo Spirito a Firenze, per “Il Mondo in Santo Spirito” si esibisce la banda “La Polverosa”, che esordì nel 2008 allo Sferisterio delle Cascine alla presenza del maestro Zubin Mehta e che poi si è esibita più volte al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un quarto di secolo dedicato all’alfabetizzazione musicale dei giovani, passando per diverse denominazioni.

Tra i prossimi appuntamenti della rassegna, l’8 settembre il concerto di “Cubania y Tradicion“ mentre il 9 è prevista l’esibizione dei “Lucania Power“ e Graziano Lamarra, con “Io sono taranta tour 2023“.