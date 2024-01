Domani al via le selezioni per addetti alla sorveglianza

Domani, 18 gennaio, giornata di selezioni al centro per l’impiego di Firenze in via Mercadante 42 rivolti agli iscritti al collocamento mirato. Dalla 9 alle 13 sono previsti colloqui per i profili di addetti alla sorveglianza sanitaria, addetti alla gestione canali digitali e autisti raccoglitori richiesti da un’azienda del settore ambientale.

Dalle 14 alle 18, invece, si selezionano baristi e addetti alle vendite per la grande distribuzione. Per informazioni: [email protected]. Venerdì 19 gennaio, dalle 9.30 alle 12 al centro per l’impiego di Empoli (via delle Fiascaie 1) si svolgerà invece un recruitment day dedicato al settore amministrativo in quanto uno studio di commercialisti della zona ricerca un contabile esperto. Gli interessati possono presentarsi direttamente al cpi muniti di curriculum.