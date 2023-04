Documenti non in regola Autista del bus multato Salta la gita degli studenti

La doccia fredda per gli studenti dell’istituto Vespucci è arrivata poco dopo le 7.15 di mattina. Per loro già con gli zainetti in spalla e quasi pronti a salire sul pullman che li avrebbe portati in gita a Rimini, è scattato l’alt. Per un motivo più che giusto: il conducente del bus infatti, sottoposto ai controlli preventivi della Polizia Municipale, è risultato con il certificato di qualificazione del conducente, scaduto a giugno dell’anno scorso. Il risultato? Annullamento della gita scolastica e multa per il conducente. Per capire cosa è successo è necessario riavvolgere il nastro a lunedì mattina.

L’istituto aveva scelto di servirsi per la gita di un bus fornito da un noleggio specializzato di un Comune fuori provincia che aveva fatto un’offerta ritenuta congrua. In via prudenziale e preventiva, la presidenza della scuola si era rivolta alla Municipale per i controlli del veicolo e del conducente prima della partenza, in forza della circolare del Ministero Istruzione Università e Ricerca del febbraio del 2016 che detta le regole al fine di garantire viaggi sicuri delle scolaresche in gita.

Quindi lunedì mattina alle 7.15 insieme ai ragazzi e agli accompagnatori, c’erano anche gli agenti del Reparto di Rifredi che quando il bus è arrivato hanno fatto scattare i controlli che hanno evidenziato irregolarità per quanto riguarda i titoli abilitativi del conducente.

L’uomo, pur possesso della patente di categoria D, è risultato con il titolo abilitativo che consente di svolgere l’attività di trasporto delle persone scaduto. Scaduta da oltre un mese era anche la richiesta di rinnovo del febbraio 2023. Oltre al danno è arrivata anche la beffa visto che, senza autista, a saltare è stata anche la partenza della scolaresca. Faccine tristi e qualche mugugno fra loro, ma anche tanta gratitudine per l’intervento preventivo della Polizia Municipale e lo zelo della dirigenza dell’istituto comprensivo, entrambi intervenuti a tutela della sicurezza e del rispetto delle regole del trasporto passeggeri.