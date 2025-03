'Nutriamoci di benessere': a Firenze un progetto per prevenire i disturbi alimentari tra i giovani

Firenze, 24 marzo 2025 – Prevenire i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione tra i giovani attraverso incontri informativi, screening mirati e percorsi di supporto: è questo l'obiettivo di 'Nutriamoci di benessere', il programma nato dalla collaborazione tra l'ospedale pediatrico Meyer, l'Asl Toscana centro e la Società della salute di Firenze. Il progetto si svolge con il supporto dell'Ufficio scolastico, dei dipartimenti di Scienze della salute e di Scienze per l'economia e l'impresa dell'Università di Firenze e della pediatria di famiglia.

Dal mese di ottobre, l'iniziativa è stata avviata in via sperimentale nel quartiere 2 di Firenze ed ha coinvolto ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni delle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo è promuovere risorse positive, in primis l’autostima, ma anche la resilienza, considerati dagli esperti elementi fondamentali per prevenire lo sviluppo di disturbi alimentari.

Il programma non si limita agli studenti: grande attenzione è stata data anche agli adulti di riferimento. Famiglie, docenti e allenatori delle società sportive del quartiere sono stati coinvolti per aumentare la loro consapevolezza e aiutarli a riconoscere eventuali segnali di disagio nei giovani.

Uno degli aspetti centrali del progetto è l'attività di screening, che permette di individuare precocemente eventuali fattori di rischio. Gli studenti segnalati come potenzialmente a rischio sono stati indirizzati verso un percorso specifico che prevede una visita con il pediatra o il medico di base per una valutazione clinico-diagnostica. Se necessario, i ragazzi e le loro famiglie sono stati accompagnati verso ambulatori specialistici per una presa in carico tempestiva o verso attività psico-socio-educative di gruppo, pensate per rafforzare le risorse individuali e prevenire l'aggravarsi del disturbo.

Il progetto 'Nutriamoci di benessere' proseguirà per tutto l'anno scolastico in corso, con la possibilità di estenderlo anche all'anno successivo. Non solo. Saranno coinvolte anche altre scuole di altri quartieri fiorentini.