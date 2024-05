Violenza e stupefacenti: chiusa per 10 giorni discoteca in Mugello

Firenze, 4 maggio 2024 – Chiusa per dieci giorni una discoteca a Barberino di Mugello. Dopo i controlli dei carabinieri di Borgo San Lorenzo dall’inizio di quest’anno sono emersi vari episodi di violenza nel locale. Secondo quanto ricostruito il primo maggio scorso un giovane, nel tentativo di sfuggire a una violenta colluttazione iniziata già all'interno del locale, ha investito con la propria auto un suo coetaneo; il litigio, come emerso dagli accertamenti scaturiti da una segnalazione di un residente, è proseguito a Vicchio, dove alcuni giovani hanno discusso allontanandosi prima dell'arrivo dei militari. Un altro episodio di violenza è stato registrato anche marzo scorso, ai danni di un giovane.

Sempre secondo l’indagine è stata riscontrata all’interno del locale la presenza di alcuni stranieri segnalati per reati contro il patrimonio. Molte poi le sanzioni a minori trovati in stato di ubriachezza e le segnalazioni di giovani per uso non terapeutico di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Barberino di Mugello hanno quindi notificato ieri, 3 maggio, il provvedimento di sospensione per dieci giorni dell'attività di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante al rappresentante legale della discoteca del posto. Il provvedimento, proposto dalla Compagnia di Borgo San Lorenzo all'esito dei controlli citati, è stato emesso dal Questore di Firenze e comporta la cessazione dell'attività a decorrere dal giorno successivo alla notifica.