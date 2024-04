Disco-navetta, attivo il servizio

Anche ad aprile i giovani potranno andare a divertirsi in sicurezza: sabato 13 un servizio navetta che partirà alle 22,30 dal cuore del paese li accompagnerà in una discoteca di Firenze sud. Poi li riprenderà alle 3,30 e li riporterà vicino casa. Il servizio navetta è effettuato dalla ditta Alterini con i suoi mezzi ed è organizzato dalla Consulta dei giovani di Rignano in collaborazione con il Comune. Il servizio si chiama "Passaggio sicuro" e costa solo 5 euro, andata e ritorno inclusi. Va prenotato al numero WhatsApp 331.5089103 entro il 10 aprile. Si tratta di una bella idea pensata da giovani per giovani per un divertimento sicuro, per evitare che i ragazzi dopo tante ore a ballare si mettano alla guida stanchi.

Ma.Pl.