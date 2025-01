Discariche in collina, sale l’allerta. Sotto osservazione le zone calde

Discariche in collina, sale l’attenzione. Dopo la denuncia dei carabinieri forestali nella zona di Mosciano sale l’attenzione della polizia municipale e degli ispettori di Alia. Sotto controllo le zone boscate come Marciola, o via delle Croci, o quelle pedecollinari come Rinaldi e via delle Fonti. L’amministrazione ricorda che per consegnare gli ingombranti c’è un sistema semplice, basta scaricare l’app del gestore dei rifiuti (Ios o Android) o andare sul sito www.aliaserviziambientali.it. Il resto viene da sé: bisogna accedere al form di prenotazione, fare la richiesta di ritiro e seleziona gli oggetti che si vogliono far ritirare. Per chi invece continua a scaricare illegalmente, ci sono le sanzioni. Ispettori ambientali e polizia municipale chiedono ai cittadini la massima collaborazione.