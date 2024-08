Discariche in collina. In funzione l’app di Alia per le segnalazioni

Alia, smaltimento record delle discariche in collina. Lo racconta il consigliere comunale Massimo Grassi (nella foto) (Scandicci civica) che stava monitorando proprio i tempi di raccolta.

"Mi ero fermato a segnalare tramite l’app di Alia l’abbandono di rifiuti lungo strada dopo San Michele direzione Scandicci – racconta – la circostanza positiva è che appena inviata la segnalazione manco a farlo apposta è passato il mezzo di Alia che si è subito fermato e ha eseguito il recupero. Comunque anche la mia precedente segnalazione in soli tre giorni è stata elaborata". L’invito è stato conseguente: "Segnaliamo l’abbandono dei rifiuti! Lasciarli sul bordo strada non fa altro che invogliare a lasciarne altri. Nei prossimi giorni mi attiverò per vedere se è possibile mettere in atto azioni di deterrenza al fenomeno portando la questione anche in Consiglio Comunale".

Il consigliere ricorda che quando si parla di incivili non esistono ne maggioranza ne opposizione.

"Nella lotta a questo crimine spero di riuscire a trovare unità d’intenti con le altre forze in Consiglio per contrastare questo fenomeno – continua Massimo Grassi – Grazie ad Alia per la tempestività e la professionalità".