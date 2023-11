Discariche, bonus per chi le ospita

A Firenzuola arriveranno quasi 105 mila euro, perché ospita la discarica del Pago. La somma deriva da una vecchia disposizione di legge, che risale al 1995 e che prevede che "quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito, in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico, dei rifiuti solidi sia destinata ai comuni ove sono ubicati gli impianti (…) per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani". In totale la Regione Toscana aveva incamerato 5 milioni e mezzo di euro, che però, negli ultimi quattro anni, si era "dimenticata" di ripartire tra i vari comuni. Glielo ha ricordato Elisa Tozzi, consigliere regionale ora nel gruppo di Fratelli d’Italia ""Nel maggio scorso – dice Tozzi -, dopo aver provato per mesi a sapere dalla Giunta quali Comuni ricevessero il contributo e a quanto ammontasse, l’assessore Monni, messa alle strette, aveva dovuto confermare ciò che temevamo: la Giunta non aveva mai individuato l’elenco dei Comuni beneficiari, né definito i criteri dei beneficiari e quindi ripartito le risorse.

In pochi mesi dal nostro interessamento, finalmente si è trovata una soluzione alla vicenda". Tozzi continua: "Le risorse sono ragguardevoli per territori come il Mugello e il Valdarno aretino. A Firenzuola arriveranno oltre 100mila euro, a San Giovanni Valdarno 155mila. Castelfranco Piandiscò incasserà 65mila euro e Terranova Bracciolini addirittura 340mila. Soldi che potranno essere investiti per limitare gli effetti ambientali di discariche e impianti che da anni si abbattono sui residenti di questi comuni".

Paolo Guidotti