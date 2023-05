Disagi Poste Italiane La lettera del sindaco "Gravi disservizi diffusi"

Il sindaco Piero Giunti ha preso carta e penna e ha scritto a Poste Italiane per riportare i tanti disagi che stanno segnalando i cittadini del territorio. Per conoscenza ha inviato la stessa missiva anche alla Prefettura. "In questi giorni – sottolinea il primo cittadino di Reggello – ho ricevuto molte segnalazioni da parte di cittadini reggellesi in merito ai ritardi nella consegna della posta. È un grave disservizio che coinvolge anche diversi anziani".

Nella lettera indirizzata ai referenti di area di Poste Italiane e appunto al prefetto, ha manifestato a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità il disagio subito. "Ho chiesto alla direzione anche di ricevere informazioni sulle cause che hanno generato questo disservizio, ma soprattutto per capire come intende operare per ripristinare un efficiente servizio di consegna della posta".