Disabilità, il film sui Sassi turchini. Proiezione all’ospedale del Bigallo

Risate miste a lacrime di grande commozione hanno accompagnato la prima visione assoluta di "Sassi Turchini": allo spedale del Bigallo amici e volontari di ieri e di oggi dell’associazione Gruppo Elba hanno avuto l’onore di visionare per primi il film-documentario che racconta la speciale casa-vacanze Sassi Turchini all’Elba, da dieci anni ormai una realtà importante, ambiziosa ed affermata che garantisce a tutti il diritto a una vacanza in un posto meraviglioso. L’estate scorsa la regista Sofia Milanno con la Edera Rivista ha immortalato la straordinaria normalità di una vacanza speciale in un’opera che unisce volti e voci di chi ha fatto la storia del Gruppo Elba e delle sue vacanze solidali dagli anni ‘70 fino alla nascita dei Sassi Turchini. Era presente anche don Andrea Faberi, fondatore di tutto questo. Il sidnaco Francesco Casini ha portato i saluti della comunità. Dopo la "prima" a ingresso su invito, ora il film-documentario sui Sassi Turchini diventa fruibile a tutti: basta cliccare su Youtube e collegarsi alle pagine social dell’associazione e del progetto.

E’ un film da vedere per capire davvero le parole usate da don Faberi per raccontare Sassi Turchini: "Il nostro principale obiettivo? Rendere le differenze non un limite, ma una fertile occasione di confronto".