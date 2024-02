Diritti dell’Infanzia: presentazione dei nuovi tutori volontari per minori stranieri

Firenze, 19 febbraio 2024 - La tutela delle persone di minore età sole e straniere, più esposte a rischi, necessitano di “persone formate ad affrontare risvolti legali, sociali e psicologici importanti”. Per legge nazionale -Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati – è prevista la figura del ‘tutore volontario’ che deve essere selezionato e formato dai Garanti di ogni Regione tramite apposito bando e corso. La Garante della Toscana, Camilla Bianchi, ha selezionato e formato i nuovi tutori volontari e saranno presentati domani, martedì 20 febbraio alle 15, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. Si tratta, anticipa la Garante, di “rappresentanti legali ed al contempo figure di riferimento, di cui bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno avvalersi”. “È un gesto – spiega ancora Bianchi - di cittadinanza solidale importante che in Toscana ha riscosso grande partecipazione”. Alla cerimonia di conferimento degli attestati parteciperanno il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, la presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Firenze Silvia Chiarantini. Prima dell’inizio dei lavori è previsto un incontro con la stampa per conoscere meglio i tutori e informare sui numeri delle persone di minore età straniere presenti in Toscana.