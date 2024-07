Dipinto salvato dagli orrori della guerra

L’arte vince sulla guerra e la bellezza diventa il principio universale che la comunità, il piccolo mondo antico di San Casciano, si impegna a salvare. La statuetta in gesso d’inizio Novecento che raffigura la Madonna di Lourdes non è l’unica immagine della Vergine a essere sopravvissuta alle bombe. C’è un altro tesoro che il Comune, insieme alla Parrocchia di Sant’Andrea in Percussina, ha contribuito a scoprire, valorizzare e restituire alla comunità. A distanza di 80 anni riaffiorano dal passato le origini e la storia dell’Immacolata Concezione, proveniente dall’Oratorio della Concezione di San Casciano, detto il Chiesino, edificio sacro andato distrutto nella tragica estate del ‘44. Fu don Pietro Trentanove a mettere in salvo l’Immacolata Concezione, tela recentemente posta al centro di un percorso di studio e ricerca, curato dallo storico Federico Berti che ha attribuito l’opera al pittore fiorentino Giovanni Montini (1613-1673). Un’elegante rappresentazione di Maria, sospesa nel cielo e accompagnata da due angioletti, con la veste bianca arricchita alla vita da un nastro azzurro, ritratta mentre schiaccia col piede un serpente, metafora cristiana dell’essere nata senza peccato. In occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione, oggi alle 18,30 il dipinto sarà esposto tra le sale del museo Giuliano Ghelli con gli interventi del sindaco Roberto Ciappi e don Andrea Bigalli. Poi, alle 19,30 in piazza delle Erbe sarà inaugurata la mostra interattiva ’Storie Liberate - Il Chiesino’ con gli interventi del coro Quodlibet e le letture a cura di Tiziana Giuliani. Infine, alle 21,30 presentazione del volume ’L’Immacolata Concezione del Chiesino. Un’opera salvata in tempo di guerra da San Casciano a Sant’Andrea in Percussina 1944-2024’ a cura di Nicoletta Matteuzzi.