Dina Cianferoni. Festeggiati i cento anni con il vescovo Manetti

Giornata di festa al centro diurno Villa Rigoli, a Borgunto per i centro anni di nonna Dina Cianferoni. Nata a Firenze il 22 giugno 1924 ha vissuto la sua infanzia a Settignano e da sposata, con il marito Giuseppe Masi, è andata ad abitare a Fiesole dove vive ancora oggi con la figlia Patrizia e il genero Paolo Bechi, che le hanno dato due nipoti e un bisnipote. Da giovane ha fatto la ricamatrice ma a Fiesole tutti la ricordano per aver aperto e gestito lo storico negozio di caccia e pesca. Pronta al sorriso, nonna Dina è stata festeggiata, oltre che con i familiari, dal personale del centro diurno di Villa Rigoli, di cui è ospite e dove partecipa con entusiasmo alle varie attività, e che hanno addobbato il giardinetto, dove la signora Dina ha spento le candeline sulla torta. A fare gli auguri alla neo centenaria era presente anche il vescovo di Fiesole Stefano Manetti, intervenuto insieme al direttore del centro don Gianni Terreno e parroco di Borgunto. Mentre il consigliere comunale Francesco Sottili ha portato i saluti del sindaco Scaletti, assente per un impegno.

D.G.