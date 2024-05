Differenze di genere del cervello: il convegno alla Biblioteca delle Oblate

Firenze, 17 maggio 2024 – “Cervello: differenze di genere”, questo il titolo del convegno organizzato domani dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze nella Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di Firenze. Ad aprire i lavori alle ore 10 sarà Teresita Mazzei, Prof.ssa di Farmacologia all’Università degli Studi Firenze nonché organizzatrice del convegno, che si avvale della collaborazione di tutti gli Ordini dei Medici provinciali della Regione Toscana. I saluti istituzionali saranno quelli di Pietro C. Dattolo, Presidente OMCeO Firenze, Nicola Armentano, Coordinatore della Sanità nell’Area metropolitana di Firenze, Federico Gelli, Direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale per la Regione Toscana e Anna Maria Moretti, Presidente della Società Internazionale di Medicina di Genere. “Per centinaia di anni è stata sostenuta l’idea che i cervelli delle donne e degli uomini posseggano sostanziali differenze – anticipano gli organizzatori -: una delle teorie più antiche si basava sul fatto che mediamente il cervello di una donna pesa 1,2 Kg contro i 1,350 kg di quello di un uomo. Solo il peso inferiore del cervello femminile poteva giustificare una loro presunta inferiorità, rendendole inadatte alla possibilità di assumere ruoli di responsabilità e potere e così legittimando un’iniqua ripartizione dei ruoli all’interno della società. In realtà, l’enorme evoluzione della ricerca nel campo delle neuroscienze, che fa il focus sull’impatto del sesso e del genere sul cervello, ha rivelato importanti novità. Di questo e molto altro parleremo domani nel corso del convegno”.

Le varie sessioni dell’incontro, che si protrarrà fino alle 16,30 del pomeriggio e che vale 6,5 crediti ECM, indagherà le tematiche: “Lo stupefacente cervello della donna: dal concepimento al postpartum”, insieme a Giovanni Biggio, Professore Emerito di Neuropsicofarmacologia all’Università degli Studi di Cagliari; “Cefalee: dalla diagnosi alla terapia”, con Pierangelo Geppetti, docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Firenze; “Rischio cardio e cerebrovascolare: differenze di genere”, con Rossella Marcucci, docente di Medicina Interna e Direttrice SOD Malattie Aterotrombotiche all’AOU Careggi. Alle ore 11,40 è prevista una discussione interattiva con il pubblico, a seguire la seconda sessione dei lavori introdotta e moderata da Federica Zolfanelli - già Direttrice Struttura Complessa Anatomia Patologica, ASL 10 Firenze – e da Luisa Mazzotta, referente della Commissione Pari Opportunità OMCeO Lucca. Le tematiche trattate a questo punto saranno “Differenze di genere nel declino cognitivo”, insieme a Valentina Bessi, docente di Neurologia all’Università degli Studi di Firenze; “Sclerosi multipla e malattie disimmuni del sistema nervoso: la modulazione di genere”, con Gabriele Siciliano, docente di Neurologia all’Università di Pisa; “La prospettiva biopsicosociale nella psichiatria di genere”, con Livio Tarchi del SOD Psichiatria AOU Careggi. Nella terza sessione dei lavori, introdotta e moderata da Mojgan Azadegan - responsabile del Centro di Coordinamento Regionale Salute e Medicina di Genere della Regione Toscana – e da Carlo Manfredi – Presidente OMCeO Massa Carrara – si parlerà degli “Aspetti psicopatologici delle dipendenze in una prospettiva di genere”, con Fabio Lugoboni, Direttore USO Medicina delle Dipendenze nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; “Differenze di genere nella medicina del sonno”, con Lucia Toscani, direttore del Centro del Sonno accreditato AIMS per l’Azienda USL Toscana Centro; “Differenze di genere nel dolore cronico”, con Anna Maria Aloisi, docente di Fisiologia all’Università di Siena. Nel pomeriggio, Cinzia Fatini – già Coordinatrice del Master di II livello "Salute e Medicina di Genere" all’Università degli Studi di Firenze presenterà la lettura magistrale “Lingua degli uomini e delle donne: stereotipi o reali differenze di genere?”, seguirà l’intervento della professoressa di Linguistica Gloria Giudizi. Iscrizione gratuita obbligatoria: https://www.ordine-medici-firenze.it/formazione/eventi/promossi-dall-ordine/609-cervello-differenze-di-genere.