Banchi per la didattica all’aperto, il desiderio esaudito alle scuole d’infanzia e primaria

Firenze, 16 aprile 2025 – “Investire nel futuro e, quindi, nella formazione e nella tutela dei bambini del nostro territorio è una missione imprescindibile per noi Lions”. Così Alessio Mecocci e Franco Bettazzi, rispettivamente presidenti dei Lions Club Firenze Impruneta San Casciano e Firenze Poggio Imperiale, che proprio in questi giorni stanno portando avanti un service destinato a una piccola quanto preziosa realtà scolastica del territorio, particolarmente apprezzata dai genitori e dai bambini che la frequentano: la Scuola San Lorenzo Le Rose di Impruneta.

“Poco prima di Natale abbiamo ricevuto la segnalazione di una mamma della scuola – spiega Mecocci – sul desiderio da parte di questa scuola dell’infanzia e della primaria di allestire panche e banchi per la didattica all’aperto dei propri studenti, di modo da poter sfruttare gli ampi spazi esterni del proprio giardino, affacciati sulle colline e circondati da una natura suggestiva che, indubbiamente, non può che stimolare la creatività dei bambini.”

Prontamente il Lions Club Firenze Impruneta San Casciano ha risposto all’appello acquistando il necessario indicato dalle insegnanti e consegnandolo alla scuola. Ma non solo. Nell’accogliere il presidente Lions e la componente del Comitato LCIF Laura Cozzi Frediani, la dirigente scolastica Clara Birello ha sottolineato l’urgenza di riattivare la sala di informatica per gli studenti, dotata di computer ormai obsoleti.

A rispondere alla chiamata stavolta è stato il L i ons Club Firenze Poggio Imperiale, il cui presidente Franco Bettazzi è tecnico informatico di lunga esperienza. “Dopo un paio di sopralluoghi ho potuto constatare lo stato dei dieci computer della scuola – sono le parole di Bettazzi -, alcuni dei quali in condizioni discrete, altri inutilizzabili. Il presidente Lions si è dunque tirato su le maniche ed è intervenuto in prima persona, ripristinando i computer attraverso l’utilizzo di nuovo hardware e software donato dal Club e consegnando alla scuola una stampante funzionante da collegare ai computer.”

“Il nostro service comune a favore di questa bella realtà educativa – ha concluso Mecocci – si concluderà però soltanto il prossimo anno scolastico, quando Franco Bettazzi tornerà a scuola per incontrare gli studenti di quarta e di quinta e presentare loro il progetto “InterConnettiamoci ma con la testa”, service nazionale promosso dai Lions per mettere in guardia bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie dai pericoli della rete.”