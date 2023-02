Dicomano, finalmente i reflui non scaricano più direttamente in Sieve

Da tempo il Comune era gravato da una procedura d’infrazione europea, a causa del sistema fognario e di depurazione poco efficiente. Ora però Publiacqua ha rimediato, con una serie di interventi di sistemazione delle fognature, lavori che insieme a quelli nella frazione Celle, completano il più ampio intervento di adeguamento igienico-sanitario della zona. Lavori complessi anche da un punto di vista burocratico, visto il lungo iter autorizzativo, per l’interferenza tra fognature e la linea ferroviaria. Superato questo ostacolo i lavori si sono conclusi con il risultato di eliminare tre scarichi diretti in ambiente, attraverso la posa di circa 750 metri di condotte a gravità nel tratto di viale Vittorio Veneto compreso tra via di Rimaggio e piazza della Stazione. In concomitanza, è stata rinnovata la rete dell’acquedotto. Costo dell’intervento quasi un milione e 400mila euro, più altri 550mila per il precedente intervento a Celle. Così ora non si scarica più nella Sieve, ma i reflui vanno al fito-depuratore. Il sindaco Passiatore è soddisfatto: "Ringrazio i cittadini per aver compreso l’importanza dei lavori. Sono stati mesi complicati per la viabilità, l’intervento è stato importante ma di fondamentale importanza per l’ambiente e per il Comune. I lavori di allacciamento fognario e di rinnovamento dell’acquedotto ci permettono di uscire dalla procedura di infrazione. Appena la Città Metropolitana ci darà l’ok, inizieranno i lavori di riasfaltatura di via Vittorio Veneto".

Paolo Guidotti