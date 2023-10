Dibattito e musica: l’Homme Armé spegne 40 candeline

Quarant’anni anni vissuti… polifonicamente: è il compleanno dell’ensemble L’Homme Armé. Oggi dalle 10 alle 19 nell’Auditorium di Sant’Apollonia si svolgerà un convegno sul tema "È ancora antica la musica antica?", su cui si confronteranno alcuni dei più importanti musicisti e musicologi del settore. L’obiettivo è quello di fare il punto sullo stato attuale della cosiddetta "musica antica" in vista delle prospettive future che riguardano i tanti giovani che seguono percorsi formativi in quest’ambito. Due le sessioni, articolate in una relazione iniziale e in una tavola rotonda. A conclusione (ore 19.15), un momento musicale d’eccezione: "40 voci per 40 anni", con la partecipazione di 42 cantanti e 12 strumentisti che eseguiranno un brano di rarissima esecuzione, il mottetto a 40 voci "Ecce beatam lucem", che Alessandro Striggio compose su commissione del Granduca Cosimo I nel 1561. L’ingresso è libero.

Chiara Caselli