Destinazione Firenze. In arrivo 14 congressi che valgono 36 milioni

Il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio ha ospitato la premiazione dei 14 ’ambasciatori di fiorentinità’ in occasione dell’ottava edizione del Florence Ambassador, un capitale umano che contribuisce a dare lustro a Firenze nel mondo grazie all’acquisizione di convegni di alto profilo. Solo nel 2024, la città si è aggiudicata 14 congressi internazionali, per un impatto economico complessivo stimato in quasi 36 milioni e più di 15mila partecipanti attesi da tutto il mondo. "I candidati si sono impegnati per promuovere Firenze nel mondo – ha commentato l’assessore al Turismo, Jacopo Vicini –, e l’hanno fatto aiutando il turismo congressuale di qualità". L’evento è stato promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, con il supporto per questa edizione di Triumph Group. Tra gli ’ambasciatori’ anche il Sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuortes, che ha ricevuto un premio speciale dal Comune per aver dato "nuova linfa" all’istituzione. "Pensiamo che stia facendo un grande lavoro – ha detto Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura –. Il Maggio è una struttura di produzione culturale che è doveroso celebrare".

I premiati di questa edizione sono stati l’esperto di cambiamenti climatici in ambito agricolo Roberto Ferrise; Marco Bindi, professore ordinario al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze; Mauro Guglielmin, direttore del Centro di Ricerca sui Cambiamenti Climatici dell’Università degli Studi dell’Insubria; Roberto Graglia, Professore Ordinario al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, e Giuliano Manara, Professore ordinario di campi elettromagnetici presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Premiati come ’ambasciatori’ di Firenze anche Giancarlo La Marca, professore ordinario di biochimica clinica dell’Università di Firenze e vicedirettore scientifico dell’IRCCS Meyer; Michele Piana, professore ordinario al dipartimento di Matematica dell’Università di Genova; Maria Sofia Randich, dirigente di ricerca all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; Sergio Solinas, ricercatore del dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari; Pietro Ubertini, direttore associato di Ricerca presso l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf); Nicolò Pietro Paolo Macciotta, professore ordinario di Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico al Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari; Antonio Toscano, professore ordinario di Neurologia all’Università di Messina; Giuseppe Lepri, fondatore e presidente di Newtours Spa, storico punto di riferimento della meeting industry fiorentina.

"Il successo e il trend in crescita del congressuale a Firenze non è soltanto frutto di un lavoro di squadra consolidato fra le istituzioni preposte – ha dichiarato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – ma anche il risultato dell’impegno di personalità che hanno creduto nelle potenzialità e nel valore di Firenze e delle sue strutture fieristiche e congressuali".