Dermatite atopica: consulti gratuiti a Siena, Firenze e Pisa

Firenze, 1 aprile 2024 - Open day sulla dermatite atopica in Toscana ad aprile nell'ambito della campagna 'Dalla parte della tua pelle' promossa a livello nazionale dalla Sidedemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. L'iniziativa di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto, giunta alla sua quarta edizione, consente di ricevere consulenze dermatologiche gratuite. Oltre 40 quest'anno i centri universitari e ospedalieri italiani che partecipano alla campagna: in Toscana coinvolti il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena con open day il 4 aprile, l'ospedale Piero Palagi di Firenze il 6 aprile e il presidio ospedaliero Santa Chiara di Pisa l'11 aprile. La prenotazione per i consulti è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web: https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024. La campagna, realizzata con il patrocinio di Adoi e Andea, "ha un immenso valore etico e strategico per la nostra società - spiega Giuseppe Argenziano, presidente della Sidemast -. Si tratta non solo di avvicinare sempre di più le persone che soffrono di questa malattia invalidante ai dermatologi che hanno il compito di curarla al meglio, ma anche di sensibilizzare la popolazione tutta alle misure di prevenzione della dermatite atopica". La dermatite atopica, si spiega da Sidemast, "interessa circa il 20% dei bambini e il 2-5% degli adulti".