Derby Storico Fiorentino di calcetto. In campo due storici sodalizi. Libertas contro Club sportivo

Nella palestra Pgf Libertas, ex refettorio del Convento di Santa Maria Novella, la XV edizione del Derby Storico Fiorentino di calcetto. Organizzatori il presidente Paolo Crescioli e Alessandro Piccardi. Presenti l’assessora allo sport Letizia Perini e il governatore Eugenio Giani. Si sono affrontati i due storici sodalizi della Libertas e del Club Sportivo, che si fusero nel 1926 dando vita alla Fiorentina. Capitani Vincenzo Santagata per la Libertas e Giampaolo Mugnaini, presidente Club Sportivo. Vittoria della Libertas per 25 reti a 23. In campo per la Libertas: Santagata, Pomposi, Skim Forconi, Amato, Pizzolo, Paoletti. Per il Club Sportivo: Mugnaini, Locchi, Grazzini, Masi, Cardini, Casini. Migliori realizzatori: Masi 13, Paoletti 7, Skim Forconi 6, Pomposi e Amato 5, Grazzini 4, Casini 3.