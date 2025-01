Derby del Valdarno, ci siamo. Il Figline punta sui nuovi arrivi

Per la Serie D oggi, alle 14,30, allo stadio Fedini, si gioca il posticipo di Sangiovannese-Figline, 18ª giornata del girone E, prima gara di ritorno. Un posticipo particolare fra queste due gloriose società che tornano a sfidarsi per un derby storico del Valdarno (il 3° stagionale), che suscita sempre interesse. Stavolta per entrambe l’aria che si respira è molto diversa a causa delle posizioni di classifica: la Sangiovannese di Bonura è fuori di un punto dalla zona rossa della classifica, mentre il Figline è dentro occupando il terz’ultimo posto. Per la squadra di Marco Brachi questo derby dovrà servire per ritrovare la vittoria del rilancio per lasciarsi alle spalle un momento non positivo con le ultime tre sconfitte consecutive: Poggibonsi, Terranuova Traiana e Livorno. Pertanto, questa ripartenza dovrà garantire alla compagine del presidente Sarri un risultato necessario per non rimanere imprigionato nei bassi fondi.

Per la formazione, Brachi è alle prese con alcuni problemi legati agli infortuni di Mugelli, Rufini e Cavaciocchi che non saranno della partita. Assenze importanti, per fortuna il tecnico gialloblù potrà ripiegare su i nuovi arrivati Dama e Gozzerini, due giocatori sui quali si nutre molta fiducia. Contro la Sangiovannese, il Figline potrebbe giocare con Pagnini fra i pali, Ciraudo, Nobile, Francalanci e Simonti in difesa. A centrocampo Borghi, Torrini, Milli e Zellini; mentre sul davanti accanto a Bruni giocherà il nuovo acquisto Gozzerini, con le alternative Ciravegna, Aprili, Nyamsi e Dama. In panchina oltre a Daddi, andranno a completare De Pellegrin, Gozzini, Bartolozzi, Noferi, De Ferdinando. Nella squadra ospite sarà assente per squalifica Della Spoletina, con il nuovo acquisto Cenci che potrebbe trovare spazio. All’andata al Del Buffa con l’allenatore Stefano Tronconi, vinse il Figline 1-0 (gol di Zellini). Arbitra Aureliano di Rossano, coadiuvato da Gigliotti di Cosenza e da Graziano di Paola.

Giovanni Puleri