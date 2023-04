Deragliamento carro merci, in pre allarme la protezione civile

Firenze, 20 aprile 2023 - In seguito al deragliamento di un carro merci vicino alla stazione di Firenze Castello sulla linea per Prato, la protezione civile comunale è in pre-allarme, pronta a dare una mano in caso di necessità da parte di Rfi. Per posizionare le autogru necessarie per liberare i binari è stata chiusa via Fanfani tra via della Cappella e il tratto senza sfondo. La polizia municipale e la protezione civile sono sul posto per avvisare i residenti e i titolari delle attività presenti nella strada e procedere, nel caso, all’uscita dei mezzi dalla zona. Avvisato anche il 118 per il quale sarà comunque garantito un accesso in caso di emergenza.