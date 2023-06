Delusione last minute Seconda finale persa La beffa gela la città Tifosi viola in lacrime

La sciarpa viola lambisce gli occhi, come una bandana. I tifosi della Fiorentina nascondono le lacrime dietro quel simbolo che fino al ’90 minuto hanno sventolato, tra urla, cori e tanta speranza. Speranza che si è spenta al gol del 2 a 1 del West Ham, che ha consegnato la Conference League alla squadra britannica. "Così fa male – confessa Eugenio, che ha guardato la partita davanti a uno dei tanti maxischermi sparsi per la città –. C’è più delusione quando prendi un gol all’ultimo minuto, che dopo una sconfitta per 4 a 0". Il fiume viola riempe (a testa bassa) le vie della città: è la seconda sconfitta in finale nel giro di poche settimana, dopo quella subita dall’Inter in Coppa Italia. "Ci credevamo, abbiamo cantato fino all’ultimo – racconta Mattia, con la poca voce che le rimane –. È una batosta, ma la squadra ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia". Parole e pensieri che rimbalzano di bocca in bocca tra i tifosi fiorentini, che con quella sciarpa viola davanti agli occhi, adesso, cercano di guardare avanti.