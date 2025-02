Un nuovo defibrillatore per il Club Sportivo Firenze

Firenze, 4 febbraio 2025 – La Ets Regalami un Sorriso ha donato un nuovo defibrillatore al Club Sportivo Firenze, uno dei sodalizi più storici e prestigiosi della città, da cui ebbe origine la Fiorentina Calcio e che tutt’oggi gestisce la struttura dello Sferisterio. Il club, che annovera tra le sue fila una squadra di 60 podisti, aveva ricevuto un defibrillatore già dieci anni fa, ma l’impossibilità di reperire nuove piastre e batterie ne ha reso necessaria la sostituzione.

Regalami un Sorriso è così intervenuta prontamente, garantendo la sicurezza degli atleti con un dispositivo di ultima generazione. A suggellare il momento della donazione è stato il presidente del Club Sportivo Firenze, Giampaolo Mugnaini, che, nella sua veste di promoter del marchio New Balance, ha consegnato alla Ets pratese l'intero vecchio campionario di scarpe che altrimenti sarebbero state destinate al macero. Un gesto di grande sensibilità che permetterà di ridare nuova vita a questi materiali, destinandoli a persone in difficoltà attraverso altre associazioni benefiche. Sport, salute, solidarietà e riciclo virtuoso: un connubio perfetto che ancora una volta dimostra come l’attività sportiva possa essere veicolo di valori autentici.