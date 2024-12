Il reparto volo della polizia chiama e “Regalami un sorriso” risponde

Firenze, 23 dicembre 2024 – Con tempestività e dedizione, le nuove piastre per il defibrillatore sono state consegnate al Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze. Questi componenti fondamentali, giunti alla naturale scadenza, sono stati sostituiti grazie all’intervento di Regalami un sorriso, il sodalizio che da anni si distingue per il suo impegno nel sociale. Il defibrillatore, donato in passato dalla stessa associazione, aveva bisogno di questa manutenzione per continuare a garantire la sua efficacia. Un gesto semplice, ma essenziale, che sottolinea l’importanza della cura e della costante attenzione verso le macchine salvavita.

Ed è proprio grazie a strumenti come questi che “Regalami un sorriso” può vantare un risultato straordinario: ben 11 persone hanno potuto riabbracciare i loro cari grazie ai defibrillatori donati e al cuore grande dei podisti che sostengono l’iniziativa. La visita al Reparto Volo è stata anche un’occasione per scoprire una realtà di altissimo livello tecnologico. All’interno dell’hangar, accanto ai “mosconi” che hanno segnato la storia, come quelli impegnati nei tragici scenari dell’attentato a Giovanni Falcone e alla sua scorta, si erge il nuovo elicottero, un modello all’avanguardia. Presto, questa straordinaria eredità sarà celebrata in un museo storico del volo della Polizia di Stato, un progetto che mira a conservare la memoria di missioni cruciali e di uomini coraggiosi.

Le piastre, apparentemente piccole e insignificanti, raccontano invece una grande lezione: la manutenzione costante è una responsabilità imprescindibile, parte del DNA del Reparto Volo. Con questa consapevolezza, “Regalami un sorriso” e i suoi podisti si sono sentiti non solo utili, ma anche profondamente onorati di contribuire alla sicurezza cardiopolmonare. Ancora una volta, l’associazione ha dimostrato che solidarietà e prontezza d’azione possono fare la differenza. E, questa volta, è stato un intervento letteralmente “al volo”!