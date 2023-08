Decibel open air scalda i motori Lazza e Salmo fra i super big

Torna il meglio della musica elettronica e non mancheranno i rapper Lazza e Salmo. Dopo il sold out della Easter Edition e dopo l’edizione 2022, capace di portare in città oltre 50mila persone, il 30% delle quali provenienti dall’estero, il 9 e 10 settembre appuntamento con "Decibel Open Air". La crescita italiana e internazionale di Decibel Open Air si rafforza sempre più, grazie a una serie di conferme e altrettante novità. Tra queste, una nuova location di oltre 100mila metri quadrati, più fruibile e in grado di migliorare servizi e logistica, in via Lucchese 161 a Sesto Fiorentino, a tre chilometri dall’aeroporto di Peretola e a pochissimi minuti dal centro storico. Saranno due giorni all’insegna del meglio della musica elettronica con artisti di fama mondiale. Come Paul Kalkbrenner che torna a Decibel Open Air per la terza volta (10 settembre). L’artista tedesco è tra i più decisivi nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici album, al suo film di culto "Berlin Calling" e relativa colonna sonora, al suo live davanti alla Porta di Brandenburgo per il 25° anniversario della caduta del Muro di Berlino (con oltre 500mila spettatori). A Firenze sbarca, per la prima volta, la coreana Peggy Gou (9 settembre): tra le tante gemme del suo percorso artistico, la compilation "Dj Kicks!" del 2019, la collana riservata soltanto ai migliori dj del pianeta. Una prova di classe e di forza nello stesso tempo, una selezione che spazia nel tempo e nello spazio: disco, house, techno, electro, con tracce risalenti anche al 1983. È da poco uscito il suo nuovo singolo "(It Goes Like) Na Na Na", che anticipa l’album previsto entro la fine dell’anno.

Fra i big italiani, un nome su tutti: Salmo (10 settembre). Eclettico, anticonformista, provocatorio, Maurizio Pisciottu (questo il vero nome) ha numeri fenomenali: 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro. Inoltre è stato il primo artista rap-crossover rock a esibirsi a San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone. Salmo con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance.

Molto atteso è Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, il rapper che al festival di Sanremo 2023 si è piazzato secondo con "Cenere". Lo scorso anno il suo album "Sirio" è stato il più venduto in Italia, ed è rimasto al primo posto FimiGfk per 21 settimane, totalizzando oltre 1 miliardo di stream. Attualmente il giovane artista è in giro per l’Italia con il suo "Lazza Ouvertour Summer" che si concluderà il 10 settembre proprio a Firenze al "Decibel Open Air".

Barbara Berti