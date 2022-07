Bar Deanna, perché chiude? Dalla pandemia Covid al caro affitti a Firenze

Firenze, 28 luglio 2022 - Un triste addio. È quello che il bar Deanna dà ai fiorentini. Lo storico locale, punto di ritrovo per tantissime generazioni di fiorentini e non solo, chiude. Lo hanno annunciato il titolare Sauro Nunziati, che si dice "estremamente deluso da tutta questa situazione. Abbiamo dato anima e corpo per questo locale, ma adesso non possiamo più andare avanti". Ma perché il bar Deanna chiude? Lo ha spiegato lo stesso titolare a Iacopo Nathan, sulle pagine de La Nazione.

Ma prima una piccola ricostruzione di quello che è stato molto di più di un bar. Il bar pasticceria Deanna, storico locale della stazione di Santa Maria Novella tra via Alamanni e via Santa Caterina da Siena, ha rappresentato per oltre 60 anni un punto di incontro per i fiorentini. Inaugurato il 4 luglio del 1957, 7 anni fa il locale aveva chiuso, poi nell'aprile del 2016 è stato riaperto, completamente rinnovato e ristrutturato. Il bar Deanna ha retto fino ad oggi, poi però anche per colpa della pandemia da Covid 19, ma non solo, è stato costretto a gettare la spugna.

"Non possiamo più andare avanti", ha detto il titolare Sauro Nunziati a La Nazione. Uno stop dovuto alle pesanti ripercussioni economiche della pandemia da Covid 19, ma a dare il colpo di grazia è stato soprattutto il caro affitto a Firenze. "La pandemia - ha spiegato il titolare -, con la chiusura di due anni, ci ha messo in ginocchio. In questo momento paghiamo 12.500 euro di affitto al mese, iva esclusa". Il titolare ha provato a chiedere ai titolari del fondo di abbassare il tetto mensile, ma ha ricevuto un secco no. Per questo motivo la decisione di abbassare i bandoni dello storico locale, per un'ultima volta.