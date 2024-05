De Vita ricorda il grande Torino: "Quella squadra simbolo di rinascita"

Al Mad Murate di Firenze oggi (ore 15) Ugo De Vita propone ’Omaggio al grande Torino - Superga nel 75 anniversario’. "Penso sia bello – dice l’attore, autore e docente universitario – che come a Torino altre città vogliamo ricordare questa ricorrenza, è un segno tangibile del superamento di sciocchi settarismi e distanze che nel lutto non debbono mantenersi. Quella squadra non era, infatti, solo una grande espressione di calcio ma anche il segno della rinascita e ripartire non fu facile perché la ferita di Superga fu una lacerazione di cui soffri il paese, senza divisioni o campanilismi. Colgo occasione per ricordare Roberto Toni, scomparso nei giorni scorsi. Ci legava reciproca stima, come ha scritto Lorenzo, il figliolo. Roberto mi ha dedicato attenzione che ha caratterizzato l’ultimo periodo della sua attività". Per l’omaggio al grande torino, De Vita avrà accanto Filippo Dell’Arte, un giovane attore di prosa romano, a cui sono affidate alcune letture. De Vita, poi, terrà anche una conversazione con Giovanni Tosco, caporedattore di Tuttosport, che ha scritto volumi sulla storia dei granata, dedicando alla ricorrenza un momento ’speciale’.

Lo spettacolo avverrà alla presenza del presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani e di altri rappresentanti istituzionali. L’ingresso è libero.