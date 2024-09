De Amicis, alunni spostati alla Maltoni: "Garantito il servizio bus gratuito"

Lunedì suonerà la campanella anche per oltre 2600 studenti delle scuole di Pontassieve. Nel dettaglio saranno 448 gli studenti che frequenteranno le nove scuole dell’infanzia del territorio comunale, 43 alla scuola Margherita Hack del Fossato, 28 alla Leo Lionni di Via Reni, 122 nelle 5 sezioni della Munari di Piazza Maltoni, 81 alla Lodi di Sieci, 20 alla Rodari di Molino del Piano, 26 all’infanzia Collodi di Santa Brigida, 50 alla Don Milani di Montebonello, 53 alla parificata San Giuseppe (Giuntini) e 25 sl Sacro Cuore di Sieci. E’ invece di 825 il totale della popolazione scolastica nelle sei scuole primarie del territorio: 237 iscritti alla Calvino, 136 della De Amicis 157 alla Galilei di Sieci, fino ai 96 della primaria di Molino del Piano e i sempre 96 della Don Milani di Montebonello, ai quali vanni aggiunti i 103 delle cinque sezioni della parificata Giuntini. La scuola secondaria di primo grado, la scuola media Maltoni avrà invece 404 studenti distribuiti in diciannove classi. Anche quest’anno, causa lavori di rinnovamento ed energetico alla scuola de Amicis, gli studenti della primaria De Amicis e dell’infanzia Lionni saranno accolti, rispettivamente all’interno dei locali della Scuola media Maltoni e dell’infanzia Margherita Hack del Fossato. Per loro è stato confermato un servizio navetta gratuito. Al via il nuovo anno scolastico anche per circa mille studenti dell’Istituto superiore Ernesto Balducci, suddivisi nei quattro indirizzi (206 economico; 276 tecnologico; 284 Scientifico e 220 scienze umane).

"Confidiamo che il nuovo anno scolastico sia ricco di conoscenza, di soddisfazioni e gioie. - dicono il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni, e l’assessore all’istruzione, Martina Betulanti - con l’augurio di buon lavoro al corpo docente, ai dirigenti, a tutto il personale delle nostre scuole, olòtre che ai genitori. La scuola è uno dei capisaldi della nostra società, dove si formano e crescono i giovani che rappresentano il futuro del nostro paese. Ma prima di tutto le nostre scuole devono essere luoghi sempre più sicuri e accoglienti. Per questo a Pontassieve stiamo continuando a lavorare per dare alle nostre famiglie scuole rinnovate e funzionali"