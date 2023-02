Davide Astori

Firenze, 13 febbraio 2023 – Nasce ufficialmente oggi la Fondazione Davide Astori, in ricordo del capitano della Fiorentina tristemente scomparso nel 2017. La cornice è stata quella di Palazzo Vecchio, che ha ospitato la famiglia Astori, Bruno e Marco i fratelli e Renato. L'associazione a scopo benefico favorirà iniziative e studi scientifici legati al ramo cardiologico.

“Per noi è un giorno particolare – ha detto il fratello Bruno - pensavamo a questa cosa da tempo. Vogliamo fare del bene nel nome di Davide, e oggi è il giorno in cui partiamo. Vogliamo che sia un gruppo di amici che partirà per fare qualcosa di buono. Non è un caso che sia a Firenze la nascita, per noi è una seconda casa, non c’è mai modo per descrivere le emozioni che proviamo grazie al calore della città. Se quello che è accaduto a noi potrà portare a salvare anche solo una famiglia per noi sarà un obiettivo enorme".

Presenti tantissimi volti noti del mondo del calcio e della Fiorentina del passato, da Giancarlo Antognoni a Moreno Roggi e Manuel Pasqual. Presente, in rappresentanza della famiglia Della Valle e della precedente gestione viola Gino Salica, presidente viola dal 2002 al 2004 e vicepresidente dal 2017 fino alla cessione a Rocco Commisso. L’attuale società aveva invece già annunciato l’impossibilità di presenziare oggi, ma ha assicurato la propria disponibilità a dare il proprio contributo ai progetti della Fondazione nel nome di Davide.

“Una giornata che ricorderemo per tanto tempo – dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella -. Il progetto dell’associazione è bellissimo, serve a dare continuità e solidità a tutto ciò che la figura di Davide ha creato. Raramente ho costruito un rapporto personale con i giocatori, ma con Davide c’ero riuscito, ci rispettavamo e stimavamo. Mi sento personalmente coinvolto in questo progetto. I tifosi sono sempre stati legatissimi ad Astori, e questo può essere uno strumento che servirà a creare una rete di relazioni formale. Come Comune sosterremo con i nostri strumenti e risorse l’attività dell’associazione. Firenze c’è e Palazzo Vecchio anche, siamo commossi e orgogliosi di aver messo qui la vostra casa”.

“Quando si parla di Davide è impossibile essere assenti – ha detto Salica - Tutti gli eventi sono importantissimi, è nei nostri cuori ed è indimenticabile, come lo è stato il dolore di quei giorni. Il ricordo è ancora molto vivo, anche grazie alla grande unione dei fratelli e la famiglia con la città. L’immagine di Astori che mi porto dietro è di grande fierezza. Era una persona bella, sempre gentile, veramente un fuoriclasse umanamente. Ogni evento che porta il nome di Davide è per noi importantissimo e cerchiamo di esserci, trasmette la testimonianza di una grande persona. Ha fatto squadra, intorno a lui si è creata una cosa fantastica, che si rafforza nel tempo”.

Salica ha anche ricordato la giornata della tragedia, e il ricordo che ne porta ancora dietro. “Ricordo ogni momento di quella giornata, come anche Diego e Andrea Della Valle, è un trauma che ci portiamo dentro e lo porteremo per sempre”.

“Ricordare Davide per me è una cosa normale, non potevo pensare di non esserci – aggiunge Giancarlo Antognoni -. Rivedere la famiglia è sempre molto bello. Siamo qui per ricordare una persona che ha dato tanto a Firenze e alla Fiorentina, oltre a tutti noi che lavoravamo nella società ai tempi. Mi dispiace che oggi non ci sia nessuno dei suoi compagni qui. Il 4 marzo a Udine è senza dubbio il giorno più brutto della mia vita”.

“Davide lavorava sottotraccia, umanamente – ha aggiunto il compagno e amico Manuel Pasqual, capitano della Fiorentina prima di Astori -. Sono felice della nascita dell’associazione, e non ho dubbi che darà grandissimi risultati. Con lo spirito della famiglia e di Davide sicuramente ci saranno cose bellissime. Con Davide condividevamo l’essere dei rompiscatole, ma per un bene comune”.

“Per me è un grande onore essere qui per questa associazione – ha spiegato Cosimo Guccione, assessore allo Sport del Comune di Firenze -. Palazzo Vecchio è la casa dei fiorentini, e Astori è stato un fiorentino. Abbiamo sentito tante volte la sua mancanza, abbiamo deciso di onorarlo e ricordarlo il più possibile, come con il grande murale che abbiamo realizzato. Il sorriso di Davide, onesto e pulito, è una di quelle cose da cui ripartire, un simbolo per lo sport. Sapere che una associazione porterà il suo nome è un grande vanto. Sicuro che tantissimi fiorentini si uniranno, cercando di portare avanti il nome di Astori. Quest’anno organizzeremo anche il primo torneo che porta il nome di Davide, simbolo del bel calcio”.