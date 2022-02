Covid Toscana, dove il virus circola ancora: i dati nei comuni

Firenze, 19 febbraio 2022 – Sono 37 i comuni nella regione che, nei dati odierni, non registrano nuovi contagi Covid. Quello, invece, con il tasso di incidenza più alto è Casale Marittimo, paese di un migliaio di abitanti in provincia di Pisa, quasi a quota 375 e 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La provincia con il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto in Toscana è invece Livorno, con 116 e 382 casi nelle 24 ore.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, diffuso come gli altri dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti. Una fotografia di dove circola di più il virus, utile anche ad Asl, ospedali e agli stessi comuni per individuare e tenere sotto controllo eventuali focolai. Ecco i dati di sabato 19 febbraio.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Livorno 116 (382 nuovi casi)

Lucca 107 (407 nuovi casi)

Grosseto 104 (227 nuovi casi)

Arezzo 97 (326 nuovi casi)

Pisa 90 (373 nuovi casi)

Siena 87 (228 nuovi casi)

Massa-Carrara 75 (142 nuovi casi)

Firenze 64 (634 nuovi casi)

Prato 63 (161 nuovi casi)

Pistoia 58 (170 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il comune 'maglia nera' è Calenzano, con un tasso di 171, dovuto a 31 contagi nelle ultime 24 ore. Seguono due comuni in provincia di Prato: Carmignano, il cui tasso scende però rispetto a ieri da 143 a 136, con 20 casi in più, e Cantagallo, a 130 e 4 nuovi casi. Sempre sopra quota 100 sono Reggello (115), Poggio a Caiano (112) e Impruneta (110).

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, oltre a Casale Marittimo, con il suo record toscano, circola il virus a Pescaglia, in lucchesia, con un tasso di incidenza di 294 e 10 nuovi contagi Covid. Seguono, sempre sopra 200, Montescudaio (285), in provincia di Pisa, Gallicano (277), in Garfagnana, Pomarance (272), in provincia di Pisa, e Bagnone (225), comune che si trova in alta Lunigiana.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus circola ancora a Monterotondo Marittimo, nel grossetano, dove il tasso di incidenza sale a 314, con 4 casi in più su una popolazione di poco più di 1.200 abitanti. Con un tasso tra i 200 e i 300, ci sono Montieri (260), Trequanda (250), Pienza (246), Pitigliano (243), Caprese Michelangelo (218) e Capalbio (206).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Lucca 125 (111 nuovi casi)

Grosseto 119 (97 nuovi casi)

Siena 111 (60 nuovi casi)

Livorno 110 (172 nuovi casi)

Pisa 91 (81 nuovi casi)

Arezzo 85 (83 nuovi casi)

Massa 76 (51 nuovi casi)

Firenze 64 (232 nuovi casi)

Carrara 61 (437 nuovi casi)

Pistoia 60 (54 nuovi casi)

Prato 56 (108 nuovi casi)