Danzainfiera 2023 infiamma la Fortezza

di Giulio Aronica

All you need is dance. Spettacolo, lavoro e formazione sono i protagonisti della 17esima edizione di Danzainfiera, prevista dal 24 al 26 febbraio alla Fortezza da Basso. Tra continuità e rinnovamento, la rassegna più attesa dal mondo della danza presenta un nuovo assetto societario, dopo l’acquisto lo scorso luglio da parte di Pitti Immagine, e presenze da record, con 113 espositori – +30% rispetto al 2022, 60% di provenienza straniera – di cui 77 aziende di produzione e distribuzione, 28 scuole e accademie, 7 enti di promozione e uno di tutela e rappresentanza. Numeri importanti arricchiti dalla consueta esplosione di energia garantita dagli oltre 4000 ballerini che si esibiranno nei 14 eventi previsti dal programma: un percorso che quest’anno prevede anche una significativa apertura al mondo del teatro, del cinema e della televisione, offrendo concrete opportunità professionali.

Occasioni che arrivano dal Teatro Sistina, con il regista e direttore artistico Massimo Romeo Piparo in città per il pre-casting dello spettacolo "Matilda", e la selezione del cast di "Billy Elliot - Il Musical", con l’attrice Rossella Brescia, ma anche dalla televisione, con gli stage di specializzazione gratuiti di Ballando on the road - L’Accademia delle Stelle e le audizioni per il corpo di ballo del programma Rai "Il Cantante Mascherato", tenute dai coreografi Simone Di Pasquale e Matteo Addino con Milly Carlucci. E poi il cinema, col workshop "Danza Featuring Cinema e Serie TV", che ospiterà la ballerina Lala BIhite, il regista Davide Mastrangelo e il fotografo Stefano De Pieri. Dall’America sono attesi Thelma Flores di Joffrey Ballet School e Tracy Inman di The Ailey School, due pilastri della danza sulla scena newyorchese, e l’italiana Daniela Rapisarda, che dirige l’Oniin Dance Company. Non mancano ospiti d’eccezione, come la coreografa britannica Carolyn Smith e l’étoile dell’English National Ballet Francesco Gabriele Frola. Un momento toccante sarà la rassegna "Danzando con il cuore" di Danza Coreografica Inclusiva, con i ballerini Ivan Cottini, affetto da sclerosi multipla, e Daniele Terenzi, il primo in Europa a ballare con l’ausilio di una protesi inferiore.