Danza e musica insieme ’Bayadère’ a Fiesole

Dalla prima assoluta alla Biennale di Venezia con Sisifo Felice, nuova produzione del Nuovo Balletto di Toscana, alla nascita di un polo interdisciplinare per le arti nella sede di via Pellas 47, fino a una stagione musicale e di danza ricca di produzioni originali e progettualità diffuse sul territorio. Sono i punti cardine della traiettoria artistica e formativa delle tre realtà culturali fiorentine Nuovo Balletto di Toscana, Accademia Bozzolini Scuola del Balletto e Nem Nuovi Eventi Musicali. Un’alleanza creativa che intreccia danza, musica e formazione, guidata dai direttori artistici Philippe Kratz per Nuovo Balletto di Toscana, Hektor Budlla per Accademia Bozzolini e Matteo Fossi per Nem, e dalla presidenza condivisa di Mario Setti. Particolarmente intensa la stagione del Nuovo Balletto di Toscana.

Oggi (ore 21) la compagnia sarà al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana con ‘Bayadère’, coreografia firmata da Michele Di Stefano. Il 12 luglio parteciperà al Florence Dance Festival con Overtures, coreografia di Philippe Kratz, Giovanni Insaudo e Giuseppe Spota e la voce di Angela Kinczly, alle 21,30 nel Chiostro di Santa Maria Novella. Con il coinvolgimento di artisti di primo piano come Ginevra Di Marco, Alessandro Benvenuti e Donpasta, produzioni coreutiche d’eccellenza e circa 100 allievi attivi nei corsi annuali dell’Accademia Bozzolini, le tre realtà delineano un percorso condiviso che fonde produzione artistica, educazione di qualità e valorizzazione dei linguaggi interdisciplinari. Concerti, festival e produzioni originali per Nem Nuovi Eventi Musicali, che conferma il proprio ruolo di protagonista nella scena musicale toscana. Nella rassegna Open Ring per Scandicci Open City propone tre concerti a ingresso gratuito presso il Circolo Arci Le Bagnese alle ore 21,30. Si parte il 3 luglio con i Camillocromo, storica band fiorentina tra swing balcanico, teatro e ironia. Il 14 luglio è la volta di Swing It Orchestra Italy, ensemble che fonde jazz, bossanova e canzone italiana d’autore. Il ciclo si chiude il 23 luglio con il duo jazz formato da Francesco Zampini alla chitarra e Cosimo Boni alla tromba. A Barberino Tavarnelle, Nem firma la rassegna ‘Un Palco per la Piazza’, il cartellone si apre l’11 luglio con un nuovo concerto dei Camillocromo, seguito il 25 luglio da Radio Lausbergh, erede della Bandabardò, con uno spettacolo che unisce impegno civile e ironia. L’8 agosto (data da confermare), Alessandro Benvenuti presenta Il teatro della sorpresa in dialogo con il giornalista Alberto Severi. Ma sono solo alcuni dei tanti appuntamenti.

Maurizio Costanzo