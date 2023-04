Danza e disabili A Marco Galli anche una targa

Una targa come riconoscimento per i traguardi sportivi. È stata consegnata dal sindaco, Giampiero Fossi, e dalla vicesindaca Marinella Fossi, a Marco Galli, 37 anni, atleta e ballerino, campione di wheelchair dance, ovvero di danza in sedia a rotelle, da anni protagonista di importanti gare, trasmissioni tv ed eventi. Proprio Galli, a febbraio, ha vinto il campionato italiano assoluto wheelchair a Riccione. "Una vittoria ottenuta con sudore, fatica e tanta passione, più che mai meritata – ha detto il sindaco -. Siamo davanti a un grande sportivo, un vero campione a cui auguriamo un futuro di altrettanti successi. Per questo abbiamo voluto consegnare questo riconoscimento a nome di tutta la comunità signese".

Sempre a Riccione, insieme alla sua nuova partner di ballo, Elisa Fabiani, 26 anni, di Piombino, Marco ha ottenuto anche un’altra medaglia d’oro nella disciplina Combi over 13 IWds Class 2. Una gara straordinaria per i due, che si allenano con la Scuola Ad Maiora Dancing Team. In passato Galli aveva già conquistato importanti riconoscimenti, come il quinto posto nel Solo Conventional Maschile classe due al Campionato Europeo a Praga e la quarta posizione conquistata nel duo sempre agli Europei di Praga.

Li.Cia.