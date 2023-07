’Dammi un bacino’, la città si inchina a Nuti Piazza da tutto esaurito per ricordarlo

Una piazza Santa Croce da tutto esaurito per ’Dammi un bacino’ la festa per ricordare Francesco Nuti a un mese dalla sua scomparsa. Fra le tantissime persone che ieri sono arrivate per la proiezione del capolavoro ’Caruso Pascoski di padre polacco’, pellicola girata integralmente a Firenze con importanti scene ambientate proprio in Santa Croce. Alla serata sono intervenuti amici e colleghi, ma anche tantissimi fiorentini. "Quando Francesco ci ha lasciato avevamo promesso che Firenze mai l’avrebbe dimenticato - dichiara il sindaco Dario Nardella -. Pochi giorni dopo la sua morte in piazza della Signoria avevamo fatto risuonare le note di ‘Sarà per te’ insieme ai suoi familiari e ieri, a un mese dalla scomparsa, piazza Santa Croce lo ha omaggiato con una serata tutta dedicata a lui e alla sua poesia. Un’occasione di ricordarlo come regista, attore, cantante e per rivedere o vedere per la prima volta uno dei suoi film più famosi e amati". A condurre la serata Federico Russo, fiorentino doc e conduttore televisivo e radiofonico per Radio DJ. Fra gli intervenuti Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Antonio Petrocelli, Ugo Chiti, Sergio Forconi.