Dall’Isolotto, da Vada e da San Donnino. L’impegno di tre amici non conosce geografia

Aurora ha 24 anni e viene da San Donnino, la sponda fortunata del Fosso Reale non intaccata dalla furia dell’esondazione. Valentina e Andrea, rispettivamente 29 e 28 anni, dall’Isolotto. "Anche se io sono di Vada", precisa Andrea con orgoglio labronico. "Anche lì ci sono stati danni per il vento e l’acqua del mare, ma niente confronto a qui". Tra poche ore le ragazze entreranno a lavorare: operaia di pelletteria Aurora e Oss Valentina. Andrea fa il conduttore di treni ma, si è trattenuto anche nel pomeriggio perché ieri era il suo giorno libero. Una cosa li accomuna oggi oltre all’amicizia: la scopa in mano e la voglia di aiutare. "Stiamo girando case e laboratori per dare mano a pulire – raccontano – Siamo usciti ora da un laboratorio di pelletteria cinese che era invaso di fango, prima siamo stati in una casa". "Siamo qui per il prossimo – rispondono – Oggi hanno bisogno loro, un giorno avremo bisogno noi".