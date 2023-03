Dall’educazione motoria alla Nazionale

Qual è la tua passione?

"ll rugby".

Hai fatto sacrifici per seguire la tua passione?

"Sì, molti. Soprattutto le ore di allenamento e i viaggi, che tolgono tempo ad altro".

Quando hai scoperto di avere la passione per il rugby?

"La passione c’è da sempre, ma ho potuto coltivarla assiduamente dai 17 anni. Nasce anche grazie al mio prof di educazione motoria, che mi ha consigliato di provare a giocare in una squadra a Montelupo. Sei mesi più tardi, sono stato selezionato dalla Nazionale".

What is your passion?

My passion is rugby.

Have you ever made sacrifices to follow your passion?

Yes, many. The biggest sacrifices concern the hours spent on training and travel, which have taken time away from personal and daily activities.

When did you discover you had a passion for rugby?

The passion has always been there, only that I was able to cultivate it assiduously from the age of 17. It was also born thanks to my teacher of physical education, who advised me to try to play in a team in Montelupo. After that, six months later, I was selected by the Italian national rugby team.