Dalle telefonate al volontariato. E scatta la sorveglianza attiva. Gli anziani fiorentini non sono soli

Caldo e solitudine possono essere difficili da affrontare per gli anziani che restano in città. Ci sono però tante opportunità per vivere l’estate nel miglior modo possibile.

MAI SOLI – Per chi ha bisogno di compagnia esiste da alcuni anni il progetto "Mai soli" promosso dalla Fondazione Montedomini con il sostegno della Fondazione CR Firenze. Il servizio permette di richiedere il supporto gratuito di alcuni volontari, ma anche di essere coinvolti in attività e iniziative. Per informazioni è disponibile lo sportello Asp Firenze Montedomini (orario 8-17) allo 055.23391.

SORVEGLIANZA ATTIVA – Si tratta di un servizio di monitoraggio telefonico periodico gestito dalla Società della salute (Sds) in convenzione con l’Asp Firenze Montedomini che viene rafforzato nei periodi di ondate di calore. È rivolto agli over 65 soli che non hanno una rete familiare idonea. Prevede contatti telefonici, anche quotidiani, con gli anziani a rischio. Sempre col coordinamento di Comune e Sds sono previsti ricoveri finalizzati ad alleggerire le famiglie dall’assistenza, per un massimo di 60 giorni l’anno, ripetibili annualmente. Infine, sono sempre attivi i servizi ordinari come l’assistenza a casa, i pasti a domicilio e la teleassistenza. CENTRI ANZIANI - In tutti i quartieri sono attivi vari centri anziani dove è possibile trovare servizi e individuare alcune attività da poter effettuare anche nel periodo estivo. Per chi ha bisogno d’aiuto è poi disponibile il segretariato Sociale al numero verde 800 50 82 86 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in orario 9-13, non attivo il 16 agosto 2024).

ASSOCIAZIONI E SINDACATI – Tante realtà diverse propongono attività, sportelli e assistenza, da Cgil, Cisl e Uil (che hanno specifiche sezioni dedicate agli anziani) fino ad Auser, Pubbliche assistenze e Misericordie. Se si ha la fortuna di avere una sede vicino a casa, si può quindi chiedere se ci siano progetti o servizi dedicati alla terza.

CAFFÈ ALZHEIMER – Per gli anziani (purtroppo molti) che soffrono di Alzheimer ci sono varie attività mirate. La cooperativa sociale Nomos organizza il Caffè Alzheimer alla sezione soci Coop Firenze Sud Ovest (Ponte a Greve), tutti i primi martedì del mese dalle 15.30 alle 17.30. Inoltre ci sono gli Atelier Alzheimer, al Centro Età Libera di via dell’Anconella (lunedì e giovedì, 9-12); a La Mimosa di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (martedì e giovedì, 9-12); a Scandicci (Centro Sociale), Bagno a Ripoli (Centro Sociale Meoste) e Figline Valdarno (Giardino Via Roma, dove è attivo anche lo sportello psicologico). Sempre attivo il geriatra a domicilio chiamando lo 055.6510477 (lunedì-giovedì ore 09-13 e 14-18; venerdì ore 9-13 e 14-17).