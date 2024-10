Dalle avances alle minacce: "E ora paga 20mila euro"

Hanno provato a estorcere 20mila euro a un connazionale dopo gli apprezzamenti ad una ragazza. Ma sono stati scoperti e arrestati. Si tratta di due uomini di origine cinese, di 37 e 46 anni, residenti a Empoli. I due sono i familiari di una ragazza che lavora come cameriera in un ristorante cinese nella zona di via Pisana, al confine tra i Comuni di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi. La ragazza aveva ricevuto delle avances dal cuoco del locale, anche lui cinese. Avances che non sono piaciute alla giovane che ha riferito dunque l’accaduto in famiglia, e i parenti hanno deciso di intervenire.

Così i due familiari, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Scandicci che hanno operato con l’aiuto dei colleghi della Compagnia di Poggibonsi, qualche giorno fa sono entrati all’interno del ristorante e con una scusa si sono avvicinati al cuoco del locale: lo hanno prima minacciato e poi aggredito.

Non contenti, hanno provato a trarre un vantaggio economico dalla situazione. Infatti si sono rivolti al titolare del ristorante e gli hanno intimato di consegnare loro 20mila euro in contanti. Si sarebbe trattato, a loro dire, del risarcimento per il tentativo non gradito di approccio del cuoco nei confronti della loro parente, che si era appunto infastidita, cameriera di quel ristorante. Una volta scoperto il tentativo di estorsione, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato i due uomini. Che sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Sollicciano.

Al termine dell’udienza di convalida, i due uomini sono stati posti in libertà con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Si tratta di un episodio inusuale per il territorio. Soltanto l’intevento dei carabinieri delle due Compagnie, avvisati dal titolare del ristorante cinese che si trova in un’area commerciale dove sono presenti altre attività, ha consentito di fermare i due uomini dopo le minacce, l’aggressione e il tentativo di estorsione.

Andrea Settefonti