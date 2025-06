Dalla violenza tra i giovani al diritto di Calamandrei. Gli incontri con gli studenti

Due eventi all’Educandato SS. Annunziata: un focus sulla violenza giovanile, l’altro sulla figura di Piero Calamandrei. Una mattinata ricca di spunti e riflessioni quella vissuta dagli studenti dell’Educandato Statale della SS. Annunziata, che hanno avuto l’onore di incontrare il questore di Firenze, Fausto Lamparelli (foto sotto). L’evento, che si è svolto nella Sala Rosa della Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale intitolata a Francesca Morvillo Falcone, ha avuto come tema la violenza giovanile, con un focus particolare su fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, sempre più diffusi tra i giovani un fenomeno sempre più preoccupante che richiede attenzione e sensibilizzazione. Durante l’incontro, Lamparelli ha affrontato le cause e le conseguenze della violenza tra coetanei, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e di una cultura del rispetto reciproco.

"Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che minacciano il benessere psicofisico dei nostri giovani e richiedono interventi concreti e una forte collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni. I giovani sono il nostro futuro e devono essere tutelati e guidati verso comportamenti positivi", ha affermato il questore, invitando gli studenti a riflettere sulle proprie azioni e a denunciare ogni forma di violenza o prevaricazione. Il Presidente dell’Educandato Giorgio Fiorenza ha ringraziato il questore per aver portato un messaggio così importante, sottolineando l’impegno profuso nel promuovere valori di solidarietà e rispetto tra i giovani.

Parallelamente un secondo evento, intitolato “Libertà e Costituzione”, ha celebrato la figura di Piero Calamandrei, uno dei pilastri etici, giuridici e culturali della nostra Carta costituzionale. Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Educandato e dell’assessore Benedetta Albanese del Comune di Firenze si è proseguito con interventi di storici e giuristi, su quale è stato il ruolo di Calamandrei nel definire i principi di libertà, democrazia e diritti civili ancora oggi alla base della nostra Repubblica.