Dalla Regione 10 milioni di incentivi per migliorare la qualità dell’aria. Serviranno per sostituire i veicoli La Regione Toscana ha approvato una delibera che prevede 10 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria a Firenze, con incentivi per la rottamazione di diesel fino a euro 5 e l'utilizzo di trasporto pubblico e ciclabile. Una misura per la salute delle persone.