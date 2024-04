Dal traffico alle case, oltre 100 idee

A Porta al Prato ieri i ’colonnelli’ di Fratelli d’Italia hanno anche presentato un documento di ben 107 punti con il programma del partito. Nel dettaglio i punti sono suddivisi in 11 macro aree ovvero sicurezza; casa; urbanistica; infrastrutture e mobilità; ambiente; famiglia, sociale e sanità; giovani, cultura e turismo; impresa, artigianato e commercio; sport; decentramento; trasparenza. Sulla sicurezza si chiede "un assessorato" ad hoc e "il raddoppio degli agenti del nucleo antidegrado", sulla casa "lo stanziamento ordinario di 2 milioni di euro del bilancio comunale per le ristrutturazioni delle case popolari". Capitolo infrastrutture: Fdi si concentra sulla "revisione del progetto della tramvia della linea Libertà-Bagno a Ripoli, Libertà-Rovezzano" e su "un piano parcheggi" e sul "sì alla nuova pista dell’aeroporto Vespucci a tutela dei sorvolati". Sull’ambiente da parte di Fdi c’è il "no allo scudo verde e al blocco diesel euro 5 sui viali di circonvallazione". Tra le proposte spunta anche quella di crere un museo dedicato al Calcio Storico.

Nel pomeriggio taglio del nastro alla sede del comitato elettorale di Chelli e Sirello in via Marconi al Campo di Marte con oltre 250 persone. Presenti Marcheschi, Torselli e Cellai.