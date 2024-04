Dal rock al pop al teatro di Fiesole. C’è il ’ribelle’ Alessandro Quarta

Dal rock al pop, da Morricone a Piazzolla: la star del violino Alessandro Quarta conduce attraverso mondi musicali diversi, stasera alle 19 al Teatro di Fiesole nell’ambito del nuovo festival ’Primavera Fiesolana’ (in programma fino al 24 aprile con i concerti, tra gli altri, di Remo Anzovino, Roberto Abbiati e Camerata Fiesolana). Quarta è considerato un genio della musica, senza frac. Gran virtuoso del violino, suona infatti un raro Alessandro Gagliano del 1723, ma anche compositore e polistrumentista, Quarta (in foto) è tra i massimi talenti del proprio strumento, oltre che un artista dall’indole ribelle. ’No Limits’ è il progetto che, insieme al pianista Giuseppe Magagnino, porta l’ascoltatore dalla classica al rock, dal jazz al pop, con arrangiamenti originali firmati dallo stesso Quarta. L’obiettivo è fondere interpretazione, improvvisazione, suono e interplay in un viaggio che ha come obiettivo la creazione di momenti unici e irripetibili, frutto dell’interazione tra violino e pianoforte. Si passa così da Bach, Mozart, Beethoven e Paganini a composizioni jazz che hanno segnato in maniera trasversale l’evoluzione della cultura afroamericana (Ellington, Porter, Gershwin, Schifrin, Corea) a splendide composizioni inedite. Acclamato dalla Cnn come ’Musical Genius’, premiato a Montecitorio come ’Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo’ per la musica, Quarta ha affiancato l’étoile Roberto Bolle nel brano ’Dorian Gray’, incantando il pubblico dell’Arena di Verona, delle Terme di Caracalla, di piazza Santissima Annunziata e di altre meravigliose location. Per non dire dei successi in ambito classico, sotto la direzione di Maazel, Chung, Metha e altre celebri bacchette. I biglietti sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it.